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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم باربي يحقق رقما قياسيا في قوائم ترشيحات اختيارات النقاد

فيلم باربي
فيلم باربي

حقق فيلم باربي رقما قياسيا في قوائم ترشيحات اختيارات النقاد التي صدرت منذ أيام، وأصبح على موعد مع التاريخ في الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 14 يناير المقبل، وتستضيفه الممثلة الكوميدية تشيلسي هاندلر.

 

فيلم باربي الجديد الذي تخطت إيراداته حاجز المليار دولار، حصد أكبر عدد من الترشيحات خلال 29 عاما، متفوقا على Everything Everywhere All at Once وThe Shape of Water الذين حصدا 14 ترشيحا في السنوات الماضية. 

 

فيلم باربي للمخرجة جريتا جيروج، ينافس في قوائم أفضل فيلم ومخرج وممثلة رئيسية مارجو روبي، وممثل مساعد ريان جوسلينج، وثلاث ترشيحات في قائمة الأغنية الأصلية. 

 

فيما حصد فيلم "Oppenheimer" لكريستوفر نولان وفيلم "Poor Things" ليورجوس لانثيموس على 13 ترشيحًا لكل منهما، بما في ذلك أفضل فيلم.

 

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فيلم باربي 

 

اختيرت الأمريكية جريتا جيروج مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم النسخة  77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 25 مايو 2024. 

 

جريتا جيروج تبلغ من العمر 40 عاما، قدمت عدد من الأفلام الناجحة خلال السنوات الماضية، وترشحت للأوسكار من قبل في فئة أفضل مخرج، ومن المتوقع أن تتصدر قوائم الأوسكار هذا العام عن فيلمها باربي. 

 

وتعتبر جريتا جيروج أول مخرجة أفلام أمريكية تتصدر لجنة تحكيم مهرجان كان، وتتولى مسئولية اختيار الفائز بالسعفة الذهبية العام المقبل.

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

باربي فيلم باربي Barbie Oppenheimer Everything Everywhere All at Once اختيارات النقاد

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