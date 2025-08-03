الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يترقب طلاب الثانوية العامة، ظهور نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الثانية، والحدود الدنيا لها.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2025

تشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى عدد من الجامعات الحكومية بمحافظات مصر.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

وبالرجوع إلى إعداد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 299 درجة أي بنسبة 93.4% فأكثر فقد وصل إلى 8,630، ومع تزايد أعداد الطلاب المقبلين على التقديم بكليات الطب، فمن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية الطب ما بين 93.5 إلى 94% .

وتأتي بعد كلية الطب البشري في الكليات الأكثر إقبالا بشعبة علمي علوم، كليات طب الاسنان والتي من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 93%، ومن بعدها الصيدلة 91.7%، والعلاج الطبيعي 92.3%، وذلك بالرجوع إلى أعداد الطلاب الحاصلون على مجموع حتى 293 درجة، أي 91.5%، والذين وصل عددهم حوالي 21,645 طالب، ومن المرجح أن تتلقى بعض الأماكن لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والعلوم.

وتأتي هذه المؤشرات كتوقعات للحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2025، ومازالت وزارة التعليم العالي لم تعلن عن الحد الأدنى لكل كلية في بيانات رسمية إنما تعلن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

تنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية

انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025

ينتهي تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025 غدا السبت 2 أغسطس 2025، والتي تستمر 5 أيام، ويستمر إعلان نتيجة المرحلة الأولي حوالي 72 ساعة، ويتم إعلان بدء المرحلة الثانية مع نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وتحديد الكليات الشاغرة.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي بيومين، ويبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس 2025، خلال الأسبوع المقبل.