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أبو العينين: طموحنا تصدير مليون سيارة سنويا والدخول بقوة في صناعة مكونات الطائرات العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: طموحنا تصدير مليون سيارة سنويا والدخول بقوة في صناعة مكونات الطائرات العالمية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إلى إطلاق حملة ترويجية عالمية جديدة وغير تقليدية للاستثمار في مصر، تستهدف جذب كبرى الشركات والمستثمرين الدوليين، من خلال تقديم فرص استثمارية حقيقية ومشروعات جاهزة للتنفيذ، مدعومة بدراسات جدوى متكاملة وحوافز تنافسية واضحة.

وأكد أبو العينين، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا جذريًا في أساليب الترويج للاستثمار المصري، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية، مشددًا على ضرورة مفاجأة الأسواق العالمية بأفكار ومشروعات جديدة تعكس ما تمتلكه مصر من إمكانات وفرص واعدة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الكبرى يتطلب مخاطبة المستثمر العالمي بلغة المصالح الاقتصادية والعوائد المباشرة، من خلال عرض المزايا التي توفرها الدولة بموجب القانون، وتحديد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة الأسواق الإقليمية والدولية.

وطالب أبو العينين بإعداد حقيبة استثمارية متكاملة تضم مجموعة من المشروعات الكبرى، مدعومة بالدراسات الاقتصادية والفنية ومعدلات العائد والجدوى الاستثمارية، بحيث تكون جاهزة للعرض خلال الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسؤولون المصريون.

جذب الاستثمارات

وأشار إلى أهمية أن تتحول التحركات الخارجية إلى فرص عملية لجذب الاستثمارات، من خلال تقديم مشروعات محددة للمستثمرين والشركات العالمية، بدلًا من الاكتفاء بالترويج العام لمناخ الاستثمار.

كما اقترح أبو العينين تنظيم مؤتمر استثماري دولي كبير على أرض مصر، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، يتم خلاله استعراض حزمة ضخمة من المشروعات الجاهزة للتنفيذ، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال العالمية.

وشدد على أن مصر تحتاج إلى طموحات صناعية وتصديرية غير تقليدية، ضاربًا المثل بما يتطلع إلى تحقيقه في صناعة السيارات، من خلال الوصول إلى تصدير مئات الآلاف من السيارات للأسواق الأوروبية، ورفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وصولًا إلى هدف تصدير مليون سيارة سنويًا.

وأضاف أن الطموح المصري يجب ألا يتوقف عند الصناعات التقليدية، بل يمتد إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وفي مقدمتها صناعة الطائرات ومكوناتها، بما يسمح لمصر بأن تصبح جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية.

وقال أبو العينين إن هذه الطموحات الكبرى هي ما يجب أن تتحدث عنه مصر أمام العالم، مؤكدًا أن الدولة تمتلك من القدرات البشرية والإمكانات الصناعية والذكاء والكفاءات الشابة ما يؤهلها لتحقيق قفزات اقتصادية وصناعية غير مسبوقة.

وأكد النائب محمد أبو العينين أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه القدرات إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والاستثمار في طاقات الشباب المصري، وتوفير الفرص التي تمكنهم من الإبداع والإنتاج والمنافسة عالميًا، مشددًا على أن تعظيم الاستفادة من قدرات مصر وشبابها مسؤولية وطنية مشتركة.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب البرلمان لجنة الصناعة

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