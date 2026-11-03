قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكننا السماح لليسار بالسيطرة على الولايات المتحدة
ترامب: مواجهتنا مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي ونسيطر على الوضع بالكامل
شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل الفنان الراحل توفيق الدقن.. لهذا السبب
رئيس الوزراء يشهد إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم
تحقيق قضائي في وفاة مهاجم تينيريفي.. وتقرير الحكم يكشف تفاصيل اصطدامه بحارس أندورا
وزير المالية: شراكة استراتيجية مع أفريقيا لدعم التعاون الضريبي
الصحة تنظم زيارة ميدانية لوفد رفيع من بنك الاستثمار الأوروبي إلى «فاكسيرا»
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروماني تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية
ترامب يفجر مفاجأة: وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل بنهاية العام الجاري
وزير التعليم : الدولة مهتمة بتقديم أوجه الدعم المادي والمهني للمعلمين والإرتقاء بمستواهم
تخصيص حصص إضافية بالمدارس لمعالجة ضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب
وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لدعم التحول الرقمي.. أحمد بدوي: قانون جديد لتصنيف وتداول وإتاحة البيانات يصل البرلمان خلال أسابيع

أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب
أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب
فريدة محمد

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بمشروع قانون تصنيف وتداول وإتاحة البيانات بين الجهات التنفيذية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنه المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضي، وفي مقدمتها المطالبة بإلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت، وتأخر إحلال وتجديد كابلات الاتصالات وتوصيل الخدمة للمواطنين بعدد من المناطق، وذلك في حضور المهندس الحسيني محمد عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصريه للاتصالات، ومحمد عباس مدير عام مشروعات شؤون المناطق، ومسئولي الفروع بالمحافظات المعنية، بالأضافة إلي ممثلي وزارة التنمية المحلية.

خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات

أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات تبادل المعلومات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن القانون من شأنه دعم تطبيق منظومة الشباك الواحد، التي تعد من الأدوات المهمة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشار إلى أن إتاحة وتداول البيانات وفق ضوابط واضحة بين الجهات التنفيذية سيسهم في إنهاء العديد من العقبات الإدارية، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مسيرة التحول الرقمي.

وأشاد النائب أحمد بدوي، بجهود الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتوسع في مشروعات تحديث الشبكات ورفع سرعات الإنترنت، مؤكدًا أن الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال السنوات الماضية أسهمت في إحداث نقلة في مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.

وأشار بدوي إلى أن ما تحقق في قطاع الاتصالات جاء نتيجة جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية والوفاء بمتطلبات السوق المصري، والتزام الشركة بتقديم خدماتها للمواطنين والشركات العاملة في القطاع.

وأكد أهمية مواصلة التوسع في مد شبكات الاتصالات وتطوير الخدمات بالمناطق التي لم تصل إليها خدمات الاتصالات المتكاملة، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المواطنين

أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب قانون قانون تصنيف وتداول وإتاحة البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك

تحركات رموز الزمالك لإسقاط شركة الكرة.. اجتماع مرتقب في فيلا فاروق جعفر

ميدو

مش هتصدقوا.. ميدو يكشف مفاجآت بشأن مخالفات الزمالك المالية وغرامات بالملايين

حيام وشيكا

حبًا في العميد.. شيكابالا يطالب حسام حسن بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

السكري

لمرضى السكري.. دواء شهير يقلل الجلطات بنسبة 60%

السكري

فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

الدرج المغلق

الدرج بيعلق ومش بيتفتح بسهولة؟ حيل بسيطة لإصلاحه في المنزل

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بدون ما تفك.. سر التماسك والطعم الأصلي

كفتة رز
كفتة رز
كفتة رز

ترامب: الانتخابات النصفية هي الأهم.. واتفقت مع نتنياهو على وقف المساعدات لإسرائيل

عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟.. إليك الطريقة الصحيحة

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة

لمرضى السكري.. دواء شهير يقلل الجلطات بنسبة 60%

السكري
السكري
السكري

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد