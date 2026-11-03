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جدد خلاله ضرورة خفض التوتر الإقليمي ..الرئيس السيسي يتلقي اتصالا من عاهل مملكة البحرين الشقيقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدد خلاله ضرورة خفض التوتر الإقليمي ..الرئيس السيسي يتلقي اتصالا من عاهل مملكة البحرين الشقيقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي و عاهل مملكة البحرين الشقيقة
الرئيس عبد الفتاح السيسي و عاهل مملكة البحرين الشقيقة
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والبحرين، حيث أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطويرها والارتقاء بها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات التجارية والاستثمارية. ومن جانبه، أشاد جلالة ملك البحرين بالعلاقات الراسخة والممتدة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول أيضًا التطورات الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض التوتر الإقليمي الراهن، ودعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية وتجنب التصعيد، بما يحول دون التأثير على استقرار المنطقة. وفي هذا السياق، جدد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، وسائر الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدًا سيادته على أن أمن الدول العربية يعد جزءًا من الأمن القومي المصري. وتم الاتفاق خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي القائم بين مصر والبحرين من أجل دعم مساعي الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين.

عاهل مملكة البحرين الشقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الأخوية

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