تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025، وكذلك مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، يبحث عنه الكثير بعد أن أسدل الستار على المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025/2026.

وتتزايد التساؤلات من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2025، خاصة مواعيد انطلاقها، ومؤشرات الحد الأدنى، وقائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية (علوم ورياضة).

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2025

اختتمت أعمال تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025 اليوم السبت 2 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد استمرارها لمدة خمسة أيام كاملة.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، يُتوقع إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، على أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدها مباشرة موعد بدء المرحلة الثانية، إلى جانب الكليات المتاحة لطلاب المرحلتين الثانية والثالثة.

موعد المرحلة الثانية 2025

تشير التقديرات إلى أن انطلاق تسجيل رغبات المرحلة الثانية سيكون يوم الأربعاء أو الخميس، الموافق 6 أو 7 أغسطس 2025، وذلك بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى مباشرة، ما يمنح الطلاب الفرصة الكافية لاختيار رغباتهم بناءً على النتائج الرسمية المعلنة.

تنسيق المرحلة الثانية بدأ من كام؟

مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الثانية استنادًا إلى تنسيق 2024

بحسب تنسيق العام الماضي 2024، كان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية كما يلي:

الشعبة العلمية: 265 درجة فأكثر، أي ما يعادل 64.63%، بعدد طلاب بلغ 286088.

الشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر، أي ما يعادل 56.09%، بعدد طلاب بلغ 66969.

إجمالي الطلاب بالمرحلة الثانية: 353057 طالبًا وطالبة.

وتشير المؤشرات الحالية إلى احتمال تقارب الحدود الدنيا لهذا العام مع أرقام العام الماضي، في ظل تشابه نسب النجاح وأعداد الطلاب تقريبًا.

ما هي كليات تنسيق المرحلة الثانية؟

وفقًا لتنسيق 2024، فإن أبرز الكليات التي كانت متاحة لطلاب علمي علوم ورياضة خلال المرحلة الثانية شملت كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والطب البيطري، وعدد من كليات التمريض والعلوم الصحية التطبيقية، والعلوم، والزراعة.

وفيما يلي أبرز الكليات التي استقبلت طلاب المرحلة الثانية العام الماضي مع مؤشرات الحد الأدنى والنسبة المئوية:

كلية الحد الأدنى النسبة المئوية حاسبات ومعلومات المنصورة (علوم) 370.5 90.37% حاسبات ومعلومات دمياط (علوم) 370.0 90.24% هندسة طنطا 370.0 90.24% هندسة بور سعيد 369.5 90.12% حاسبات ومعلومات الزقازيق (علوم) 369.5 90.12% طب بيطري جنوب الوادي 369.0 90.00% هندسة بنها (شبرا) 369.0 90.00% حاسبات ومعلومات بني سويف (علوم) 369.0 90.00% هندسة الإسكندرية 369.0 90.00% طب بيطري الزقازيق 368.5 89.88% حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (علوم) 368.5 89.88% طب بيطري كفر الشيخ 368.5 89.88% زراعة المنصورة (رياضة) 265.0 64.63% علوم القاهرة 368.0 89.75% حاسبات ومعلومات الفيوم (علوم) 368.0 89.75% طب بيطري مطروح 368.0 89.75% علوم دمنهور 367.5 89.63% طب بيطري سوهاج 367.5 89.63% طب بيطري المنوفية (شبين الكوم) 367.5 89.63% علوم دمياط 367.5 89.63% علوم المنصورة 367.5 89.63% طب بيطري بني سويف 367.0 89.51% علوم طنطا 367.0 89.51% علوم الزقازيق 367.0 89.51% علوم بنها 366.5 89.39% علوم عين شمس 366.5 89.39% علوم الإسكندرية 366.5 89.39% علوم كفر الشيخ 366.5 89.39% علوم قناة السويس (الإسماعيلية) 366.5 89.39% علوم أسيوط 366.0 89.27% علوم سوهاج 365.5 89.15% علوم بني سويف 365.5 89.15% علوم المنوفية (شبين الكوم) 365.5 89.15% علوم الفيوم 365.0 89.02% علوم المنيا 364.5 88.90% علوم حلوان 364.5 88.90% علوم الوادي الجديد 364.0 88.78%

تنسيق المرحلة الأولى: تفاصيل وإحصائيات

بدأ تسجيل رغبات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمر حتى السابعة مساء اليوم السبت 2 أغسطس، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى كما يلي:

نظام حديث:

علمي علوم: 293 درجة بنسبة 91.56%، بعدد طلاب 21853.

علمي رياضة: 283 درجة بنسبة 88.44%، بعدد طلاب 16577.

أدبي: 233 درجة بنسبة 72.81%، بعدد طلاب 54073.

إجمالي الطلاب: 92503.

نظام قديم:

علمي علوم: 350 درجة بنسبة 85.37%، بعدد طلاب 1411.

علمي رياضة: 335 درجة بنسبة 81.71%، بعدد طلاب 280.

أدبي: 270 درجة بنسبة 65.85%، بعدد طلاب 527.

إجمالي الطلاب: 2218.

بذلك، يبلغ إجمالي المتقدمين للمرحلة الأولى من النظامين نحو 94721 طالبًا وطالبة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها حتى الساعة السابعة مساءً من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويتوفر أيضًا التسجيل في معامل الحاسبات داخل الجامعات الحكومية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا خلال أيام التنسيق.

دعم فني وإرشادي للطلاب

أكدت وزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق أتاح مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية لمساعدة الطلاب على إدخال الرغبات بطريقة صحيحة، وذلك من خلال المنصات الرسمية للوزارة، وهي:

موقع الوزارة الرسمي

فيسبوك

إنستجرام

منصة إكس

ثريدز