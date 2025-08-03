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بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

يترّقب طلاب الثانوية العامة اعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، والإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق.

فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد المؤتمر الصحفي الذي يعلن فيه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

وأوضحت أن المؤتمر سيعقد اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2025

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 

تنسيق حاسبات ومعلومات علمي علوم 

تشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، إلى وجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى فى عدد من الجامعات الحكومية بمحافظات مصر .

تنسيق الثانوية العامة 2025

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى أمس السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

تنسيق الكليات 2025 المرحلة الثانية 

انطلاق المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025

وانتهى تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2025 أمس السبت 2 أغسطس 2025، والتي استمرت 5 أيام، ويستمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى حوالي 72 ساعة، ويتم إعلان بدء المرحلة الثانية مع نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وتحديد الكليات الشاغرة.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي بيومين، ويبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس 2025، خلال الأسبوع المقبل.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

وبالرجوع إلى إعداد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 299 درجة أي بنسبة 93.4% فأكثر فقد وصل إلى 8,630، ومع تزايد أعداد الطلاب المقبلين على التقديم بكليات الطب، فمن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية الطب ما بين 93.5 إلى 94% .

وتأتي بعد كلية الطب البشري في الكليات الأكثر إقبالا بشعبة علمي علوم، كليات طب الاسنان والتي من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها إلى 93%، ومن بعدها الصيدلة 91.7%، والعلاج الطبيعي 92.3%، وذلك بالرجوع إلى أعداد الطلاب الحاصلون على مجموع حتى 293 درجة، أي 91.5%، والذين وصل عددهم حوالي 21,645 طالب، ومن المرجح أن تتلقى بعض الأماكن لطلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والعلوم.

وتأتي هذه المؤشرات كتوقعات للحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2025، ومازالت وزارة التعليم العالي لم تعلن عن الحد الأدنى لكل كلية في بيانات رسمية إنما تعلن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية من التنسيق الثانوية العامة 2025

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