الزمالك يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن.. ومحاولات مستمرة لحسم صفقة «عيد»

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك قلقًا لدى مسئولي الزمالك في مركز الظهير الأيمن، مشيرا إلى أن النادي كان قد توصل لاتفاق مع لاعب تحت السن لكن الصفقة فشلت بشكل رسمي، والأمر قد يكون له علاقة بالوكلاء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أحمد عيد لاعب المصري والذي يتبقى في عقده موسمًا واحدًا، ولازالت هناك محاولات لضم اللاعب.

وأضاف: المصري يريد ضم حارس مرمى من الزمالك، ومحمد عواد رفض انتقاله للفريق البورسعيدي. ولن تحدث صفقة تبادلية بين الناديين حتى الآن، لكن هناك مفاوضات لحسم صفقة عيد للزمالك.

وأكمل: بيراميدز أيضا لم يطلب ضم صبحي، ولذلك الاقرب استمرار عواد وصبحي في الموسم الجديد مع المهدي سليمان، وبالتالي لن تتم صفقة محمد علاء حارس الجونة.