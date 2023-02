جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

تصدر فيلم The Batman الجديد قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي، في السينما والتلفزيون، التي تكرم الأبطال الخارقين، حيث حصل على 6 ترشيحات للجوائز.

جوائز اختيارات النقاد السوبر التي تقدم للعام الثالث على التوالي، يتنافس فيها بطل فيلم The Batman، روبرت باتينسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم خارق مع بول دانو وكولين فاريل، فيما ترشحت زوي كرافيتز لجائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل.

ويتنافس فيلم The Batman مع أفلام الخيال العلمي الناجحة هذا العام على قائمة أفضل عمل منها Black Panther: Wakanda Forever و Doctor Strange in the Multiverse of Madness وغيرهم.

The Batman

وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم أكشن

Bullet Train

RRR

Top Gun: Maverick

The Unbearable Weight of Massive Talent

The Woman King

أفضل ممثل في فيلم أكشن

نيكولاس كيدج - The Unbearable Weight of Massive Talent

رام شاران - RRR

توم كروز - Top Gun: Maverick

براد بيت - Bullet Train

إن تي راما راو جونيور- RRR

أفضل ممثلة في فيلم أكشن

ساندرا بولوك - The Lost City

جينيفر كونلي - Top Gun: Maverick

فيولا ديفيس - The Woman King

جوي كينج - Bullet Train

جوي جينج - The Princess

أفضل فيلم سوبر هيرو

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

DC League of Super-Pets

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor: Love and Thunder

Doctor Strange in the Multiverse of Madness



أفضل ممثل في فيلم سوبر هيرو

بول دانو - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

كولين فاريل - The Batman

بيندكت كامبرباتش - The Batman

تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever

روبرت باتينسون - The Batman

أفضل ممثلة في فيلم سوبرهيرو

أنجيلا باسيت – Black Panther: Wakanda Forever

روي كرافيتز – The Batman

إليزابيث أولسن – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ناتالي بورتمان – Thor: Love and Thunder

ليتيتا رايت - Black Panther: Wakanda Forever

أفضل فيلم رعب

Barbarian

The Black Phone

Pearl

Smile

Speak No Evil

X

Smile

أفضل ممثل في فيلم رعب

إيثان هوك - The Black Phone

فادجا فان هوي – Speak No Evil

رالف فينس – The Menu

روري كينير – Men

جاستن لونج- Barbarian

أفضل ممثلة في فيلم رعب

جيسي باكلي – Men

عائشة دي – Sissy

آنا ديوب – Nanny

ميا جوث – Pearl

ريبيكا هول – Resurrection

أفضل فيلم خيال علمي

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Nope

The Northman

Prey

أفضل ممثل في فيلم خيال علمي

كولين فاريل - After Yang

دانيال كالويا- Nope

كي هوي كوان – Everything Everywhere All at Once

ريان رينولدز – The Adam Project

ألكسندر سكارسجارد- The Northman

أفضل ممثلة في فيلم خيال علمي

كارين جيلان – Dual

ستيفاني هسو – Everything Everywhere All at Once

آمبر ميدثاندر - Prey

كيكي بالمر – Nope

زوي سالدانا – Avatar: The Way of Water

ميشيل يوه- Everything Everywhere All at Once

أفضل شرير في فيلم

بول دانو - The Batman

ميا جوث - Pearl

تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever

جوي كينج - Bullet Train

إليزابيث أولسن - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

مارك رايلانس - Bones and All