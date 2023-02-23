جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

تصدر فيلم The Batman الجديد قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي، في السينما والتلفزيون، التي تكرم الأبطال الخارقين، حيث حصل على 6 ترشيحات للجوائز.
جوائز اختيارات النقاد السوبر التي تقدم للعام الثالث على التوالي، يتنافس فيها بطل فيلم The Batman، روبرت باتينسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم خارق مع بول دانو وكولين فاريل، فيما ترشحت زوي كرافيتز لجائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل.
ويتنافس فيلم The Batman مع أفلام الخيال العلمي الناجحة هذا العام على قائمة أفضل عمل منها Black Panther: Wakanda Forever و Doctor Strange in the Multiverse of Madness وغيرهم.
وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي:
أفضل فيلم أكشن
Bullet Train
RRR
Top Gun: Maverick
The Unbearable Weight of Massive Talent
The Woman King
أفضل ممثل في فيلم أكشن
نيكولاس كيدج - The Unbearable Weight of Massive Talent
رام شاران - RRR
توم كروز - Top Gun: Maverick
براد بيت - Bullet Train
إن تي راما راو جونيور- RRR
أفضل ممثلة في فيلم أكشن
ساندرا بولوك - The Lost City
جينيفر كونلي - Top Gun: Maverick
فيولا ديفيس - The Woman King
جوي كينج - Bullet Train
جوي جينج - The Princess
أفضل فيلم سوبر هيرو
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
DC League of Super-Pets
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Thor: Love and Thunder
أفضل ممثل في فيلم سوبر هيرو
بول دانو - Doctor Strange in the Multiverse of Madness
كولين فاريل - The Batman
بيندكت كامبرباتش - The Batman
تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever
روبرت باتينسون - The Batman
أفضل ممثلة في فيلم سوبرهيرو
أنجيلا باسيت – Black Panther: Wakanda Forever
روي كرافيتز – The Batman
إليزابيث أولسن – Doctor Strange in the Multiverse of Madness
ناتالي بورتمان – Thor: Love and Thunder
ليتيتا رايت - Black Panther: Wakanda Forever
أفضل فيلم رعب
Barbarian
The Black Phone
Pearl
Smile
Speak No Evil
X
أفضل ممثل في فيلم رعب
إيثان هوك - The Black Phone
فادجا فان هوي – Speak No Evil
رالف فينس – The Menu
روري كينير – Men
جاستن لونج- Barbarian
أفضل ممثلة في فيلم رعب
جيسي باكلي – Men
عائشة دي – Sissy
آنا ديوب – Nanny
ميا جوث – Pearl
ريبيكا هول – Resurrection
أفضل فيلم خيال علمي
Avatar: The Way of Water
Everything Everywhere All at Once
Nope
The Northman
Prey
أفضل ممثل في فيلم خيال علمي
كولين فاريل - After Yang
دانيال كالويا- Nope
كي هوي كوان – Everything Everywhere All at Once
ريان رينولدز – The Adam Project
ألكسندر سكارسجارد- The Northman
أفضل ممثلة في فيلم خيال علمي
كارين جيلان – Dual
ستيفاني هسو – Everything Everywhere All at Once
آمبر ميدثاندر - Prey
كيكي بالمر – Nope
زوي سالدانا – Avatar: The Way of Water
ميشيل يوه- Everything Everywhere All at Once
أفضل شرير في فيلم
بول دانو - The Batman
ميا جوث - Pearl
تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever
جوي كينج - Bullet Train
إليزابيث أولسن - Doctor Strange in the Multiverse of Madness
مارك رايلانس - Bones and All