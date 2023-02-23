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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

اختيارات النقاد لأعمال
اختيارات النقاد لأعمال السوبر هيرو

تصدر فيلم The Batman الجديد قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي، في السينما والتلفزيون، التي تكرم الأبطال الخارقين، حيث حصل على 6 ترشيحات للجوائز.

 

جوائز اختيارات النقاد السوبر التي تقدم للعام الثالث على التوالي، يتنافس فيها بطل فيلم  The Batman، روبرت باتينسون على جائزة أفضل ممثل في فيلم خارق مع بول دانو وكولين فاريل، فيما ترشحت زوي كرافيتز لجائزة أفضل ممثلة عن نفس العمل. 

 

ويتنافس فيلم The Batman مع أفلام الخيال العلمي الناجحة هذا العام على قائمة أفضل عمل منها Black Panther: Wakanda Forever و Doctor Strange in the Multiverse of Madness وغيرهم.

 

The Batman

 

وجاءت قوائم الترشيحات كالتالي: 

 

أفضل فيلم أكشن

Bullet Train
RRR
Top Gun: Maverick
The Unbearable Weight of Massive Talent
The Woman King

أفضل ممثل في فيلم أكشن

نيكولاس كيدج - The Unbearable Weight of Massive Talent

رام شاران - RRR

توم كروز - Top Gun: Maverick

براد بيت - Bullet Train

إن تي راما راو جونيور- RRR

 

أفضل ممثلة في فيلم أكشن 

ساندرا بولوك - The Lost City

جينيفر كونلي - Top Gun: Maverick

فيولا ديفيس - The Woman King

جوي كينج - Bullet Train

جوي جينج - The Princess

أفضل فيلم سوبر هيرو

The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
DC League of Super-Pets
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Thor: Love and Thunder

 

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
 

 

أفضل ممثل في فيلم سوبر هيرو

بول دانو - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

كولين فاريل - The Batman

بيندكت كامبرباتش - The Batman

تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever

روبرت باتينسون - The Batman

 

أفضل ممثلة في فيلم سوبرهيرو

أنجيلا باسيت – Black Panther: Wakanda Forever

روي كرافيتز – The Batman

إليزابيث أولسن – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ناتالي بورتمان – Thor: Love and Thunder

ليتيتا رايت - Black Panther: Wakanda Forever

 

أفضل فيلم رعب 

Barbarian

The Black Phone

Pearl

Smile

Speak No Evil

X

 

Smile

 

أفضل ممثل في فيلم رعب 

إيثان هوك - The Black Phone

فادجا فان هوي – Speak No Evil

رالف فينس – The Menu

روري كينير – Men

جاستن لونج- Barbarian

 

 

أفضل ممثلة في فيلم رعب 

جيسي باكلي – Men

عائشة دي – Sissy

آنا ديوب – Nanny

ميا جوث – Pearl

ريبيكا هول – Resurrection

 

 

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تعرف على قائمة جوائز اختيارات النقاد لعام 2023

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زيارة روبرت باتينسون وحبيبته سوكي ووترهاوس إلى مصر تتصدر عناوين الصحف الأجنبية

 

أفضل فيلم خيال علمي 

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Nope

The Northman

Prey

 

أفضل ممثل في فيلم خيال علمي 

كولين فاريل - After Yang

دانيال كالويا-  Nope

كي هوي كوان –  Everything Everywhere All at Once

ريان رينولدز –  The Adam Project

ألكسندر سكارسجارد- The Northman

 

أفضل ممثلة في فيلم خيال علمي 

كارين جيلان – Dual

ستيفاني هسو – Everything Everywhere All at Once

آمبر ميدثاندر - Prey

كيكي بالمر –  Nope

زوي سالدانا – Avatar: The Way of Water

ميشيل يوه-  Everything Everywhere All at Once

 

أفضل شرير في فيلم 

بول دانو - The Batman

ميا جوث - Pearl

تينوش هويرتا - Black Panther: Wakanda Forever

جوي كينج -  Bullet Train

إليزابيث أولسن -  Doctor Strange in the Multiverse of Madness

مارك رايلانس -  Bones and All

The Batman Black Panther الخيال العلمي جائزة أفضل ممثل براد بيت ساندرا بولوك

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