قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟
وفاة والد الفنانة عزة بهاء
ليست جماهير الأهلي.. تعرف على المشجعين الأكثر تواجدا في المونديال
وسط توقعات بضرب إيران.. قاذفات الشبح الأمريكية "بي-2" تتحرك من قواعدها
فى ذكراه .. قصة خلاف وصلح العندليب وأم كلثوم
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025 الدور الأول
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهداء| تفاصيل
الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
تنسيق 2025.. قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة رسميًا
غارات إسرائيلية عنيفة على إيران واغتيال قائد بارز| .. ومحلل: تل أبيب تتخطى الخط الأحمر
وزير الخارجية: النهج التصعيدي الحالي سيقود المنطقة إلى المجهول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
إسلام خالد

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز International Fashion Awards، مشيرة إلى أن هذه اللحظة كانت مميزة في مسيرتها الفنية، خصوصا مع التقدير الذي نالته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، فجرت لقاء مفاجأة شخصية حين قالت: “ أنا مرتبطة براجل محترم ومبسوطة الحمد لله”.

ورغم سعادتها بالارتباط الجديد، إلا أن لقاء حسمت الجدل حول إمكانية إقامة حفل زفاف، وعن علاقتها بابنتها، وقد أثارت تصريحاتها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/5JSRRDYiqJE


 

لقاء سويدان مش هعمل فرح سويدان الفنانة لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة

هتزيد كام؟.. احسب مرتبك بعد تطبيق الزيادة الجديدة رسميًا

ترشيحاتنا

عمر السومة

أول ظهور لـ عمر السومة في تدريبات الوداد قبل مباراة يوفنتوس ..شاهد

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يتقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية 2029

نيكولاس جاكسون

مهاجم تشيلسي يعتذر للجمهور بعد الطرد أمام فلامنجو

بالصور

فيها عيوب خطيرة.. نيسان تتهرب من استدعاء 2 مليون سيارة

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

5 فوائد لتناول رمانة واحدة يومياً.. تغير صحتك بالكامل

فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا
فوائد تناول الرمان يوميًا

احذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال

الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة
الأطفال السيارات الساخنة

احذرها.. 6 أعراض تحذيرية تشير إلى سرطان العظام

أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام
أعراض خفية تكشف عن سرطان العظام

فيديو

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

شيرين رضا

قبل النجومية.. شيرين رضا تكشف كواليس أول إعلان لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد