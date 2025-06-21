مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه خلال حفل توزيع جوائز International Fashion Awards، مشيرة إلى أن هذه اللحظة كانت مميزة في مسيرتها الفنية، خصوصا مع التقدير الذي نالته من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، فجرت لقاء مفاجأة شخصية حين قالت: “ أنا مرتبطة براجل محترم ومبسوطة الحمد لله”.

ورغم سعادتها بالارتباط الجديد، إلا أن لقاء حسمت الجدل حول إمكانية إقامة حفل زفاف، وعن علاقتها بابنتها، وقد أثارت تصريحاتها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/5JSRRDYiqJE



