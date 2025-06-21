نقل زيزي مصطفى إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة وليس من اليوم فقط بل في الفترة الأخيرة بوجه العموم.

من هى زيزي مصطفي

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى»، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: «عملت 15 عمرة وحجت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته».