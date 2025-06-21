زينة تواصل تصوير فيلم الشيطان شاطر بشوارع وسط البلد

تواصل النجمة زينة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الشيطان شاطر" في شوارع وسط البلد بالقاهرة.

تجسد زينة خلال أحداث الفيلم دور مختلف تمامًا عن ما قدمته من قبل حيث تجسد شخصية مذيعة تُدعى فريدة وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية والدرامية مع الفنان أحمد عيد خلال أحداث الفيلم.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق، تتخلله مواقف كوميدية طريفة تجمع النجمة زينة بعدد من أبطال العمل، ما أضفى على الأحداث طابعًا ممتعًا يجذب انتباه الجمهور.



الفيلم بطولة زينة، أحمد عيد ، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون وعدد من النجوم تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لب.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة زينة هو مسلسل "العتاولة 2"، حيث أثبتت من خلاله أنها بطلة شعبية بجدارة، بشهادة المشاهدين.

وقد تصدر المسلسل المركز الأول في نسب المشاهدة عبر القنوات الفضائية، وكان ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، متفوقًا على منافسيه من المسلسلات المعروضة خلال موسم رمضان الماضي.

شاركها بطولة العمل كل من النجوم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.