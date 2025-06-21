غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” الأغنية الدعائية للفيلم غناء النجوم هيفاء وهبي وبوسي.

ومن المقرر ان يطرح فيلم أحمد وأحمد فى دور العرض السينمائية شهر يوليو المقبل ، والفيلم من بطولة كل من أحمد السقا ، أحمد فهمي ، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي ، حاتم صلاح ، غادة عبد الرازق ، وغيرهم.

اللقاء الأول بين السقا وفهمي

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

يذكر أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.