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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
تقى الجيزاوي

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد وأحمد” البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم والذى من المقرر طرحه الشهر المقبل فى دور العرض السينمائية.

وفيلم أحمد وأحمد من بطولة النجوم أحمد السقا وأحمد فهمي وحاتم صلاح وطارق لطفي، وغيرهم من النجوم. 

  اللقاء الأول بين السقا وفهمي 

يلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية ، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات .

يذكر أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا

فيلم أحمد وأحمد أحمد السقا أحمد فهمي

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قبل عرضه .. طرح البوسترات الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد
بوستر فيلم أحمد وأحمد

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