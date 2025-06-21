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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

سجلت أسعار الدواجن  اليوم السبت بالبورصة والأسواق انخفاضًا ملحوظًا ، فى سلسلة من الانخفاضات طالت الدواجن خلال الأيام الماضية ، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 68 جنيهًا بالمزرعة بعدما كانت 95 جنيهًا منذ أيام قليلة ماضية.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 21-6-2025 في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم 


انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 68 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها أى انخفضت حوالى 12 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 82 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالى55 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 69 جنيها.


أسعار الفراخ الحمراء 


وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات.

الفراخ البلدي

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 110  جنيهات.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم السبت


واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.


أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

عجز فى الأعلاف

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار.

وأشارت الوزارة في بيان إلى حرص الدولة المصرية، على تدبير العملات اللازمة لمستوردي خامات وإضافات الأعلاف بما يكفي الاحتياجات، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، لافتة إلى أن هناك حملات مكثفة تشنها وزارة الزراعة بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة بيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها في السوق المحلي لمنع التخزين والحجب بغرض زيادة الأسعار، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة يتم رصدها.

وأوضح البيان أنه تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع كافة مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية لمراقبة حركة تصنيع وبيع وتداول الأعلاف لمنع أي احتكار أو تخزين. 

أسعار الدواجن الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه سعر كرتونة البيض

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