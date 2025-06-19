أسعار الدواجن اليوم الخميس 19-6-2025

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم 19 يونيو 2025.

وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس الموافق 19-6-2025، على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيها للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 71 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 100 و101 جنيه للكيلو.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 103 و105 جنيهات للكرتونة.

البيض الأحمر تراوح بين 107 و110 جنيهات.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الخميس الموافق 18-6-2025، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 25 و34 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 4.25 و4.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و14 جنيها.

كتكوت هجين بين 7 جنيهات و7.30 جنيه.

كتكوت جيل ثانٍ بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

كتكوت روزي بيور بين 9 و10 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 13 جنيها و14 جنيها.

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كتكوت بط مسكوفي بين 24 جنيها و25 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 18 جنيها و19 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 70 جنيها.

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو 100 جنيه.

لحم بط بغالي سجل الكيلو بين 89 و90 جنيها.