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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من الإقبال المعتدل من المواطنين، خاصة بعد انتهاء الاعياد والمناسبات، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 90 و95 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 95 و99 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 175 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلي بعض أنواع اللحوم الطازجة.

وتعتمد المحافظة في جزء كبير من معروضها على الإنتاج المحلي من مزارع الدواجن، إلى جانب الكميات التي تصل من المحافظات المجاورة، وتُعد الأسعار المستقرة عاملًا مشجعًا للمواطنين على الشراء، في ظل التفاوت المستمر في أسعار السلع الغذائية الأخرى.

وتواصل محافظة الوادي الجديد طرح كميات إضافية من الدواجن والبيض عبر المنافذ التابعة لها لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية، وضمان توازن الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل كبير على المنافذ الحكومية والتنسيق مع التجار لضبط الأسعار، خاصة في السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض.

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