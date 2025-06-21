عملتله أغنية زمان.. أبو الروس يعبر عن حبه لمحمد صلاح

نشر الفنان حسن أبو الروس، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، تجمعه بنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وعلق على الصورة قائلاً: “اللي ناس كتير متعرفوش ان من حبي في صلاح عملتله أغنية زمان لما اتصاب من لعيب اسمه راموس في كأس العالم اسمها يا نجم يا ستار”.

وفي نفس السياق، ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.