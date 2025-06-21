سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

أثارت الإعلامية ياسمين عز الجدل وذلك بعدما أرجعت خسارة النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، إلى "أسباب غير تقليدية"، مشيرة إلى أن الهزيمة لم تكن بسبب الأداء الفني فقط، بل هناك "قوى خفية" كانت حاضرة في اللقاء.

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن سبب خسارة النادي الأهلي من فريق بالميراس البرازيلي، وخلال حلقة الجمعة من برنامجها "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، قالت عز إن ملعب "ميت لايف" الذي احتضن المباراة، يعرف في الولايات المتحدة بلقب "الملعب الملعون"، مؤكدة أنه كان له دور في سقوط الأهلي بطريقة غريبة.

وأضافت: "الملعب مسكون، ونجم الفريق سجل في نفسه، وده دليل قاطع إن في طاقة سلبية أو شيء مش طبيعي، ومحمد هاني وقع على الأرض فجأة وهو بيحاول يقطع الهدف الثاني.. مشهد مريب!"

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https://youtube.com/shorts/SZhocKFMtw0