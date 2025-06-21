البترول: أزمة تخفيف أحمال الصيف الماضي لن تتكرر

أكد معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،أن أزمة تخفيف الأحمال في الصيف الماضي لن تتكرر هذا الصيف.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" سفن التغييز الثلاثة سوف تساهم في تأمين الاحتياجات البترولية في الصيف ولن تكون هناك أزمة، مضيفا أنه تم التعاقد على 60 شحنة غاز لتغطية أشهر الصيف بالكامل".

وتابع معتز عاطف:" يتم العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز لتقليل الفجوة، مؤكدًا أن أحمال الكهرباء تزيد في فترة الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وشدد على أنه تم تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية، لافتا إلى أنه يتم تنويع مصادر الاستيراد لتوفير سفن تغييز للغاز المسال إلى مصر.

وأردف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك 3 سفن من أصل 4 سفن موجودة في مصر والرابعة اقتربت من الوصول، مؤكدا عدم تكرار أزمة انقطاع التيار التي حدثت الصيف الماضي.

وشدد معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن وزارة البترول نجحت في الحصول على أفضل العروض لسفن التغييز الثلاثة.