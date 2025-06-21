60 شحنة .. أخبار سارة من البترول لمنع تخفيف الأحمال في الصيف

أكد معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم التعاقد على أكثر من 60 شحنة من الغاز الطبيعي من أجل منع عدم تواجد أي مشاكل في فصل الصيف .

وقال عاطف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الفترة الماضية نجحنا في ارتفاع معدلات إنتاج الغاز في مصر".

وتابع معتز عاطف :" هناك حزم وحوافز للشركاء من اجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر ".

واكمل معتز عاطف :" وقعنا اتفاقيات مع دولة قبرص على جلب الغاز القبرصي لمعالجة في مصانع الإسالة الخاصة بنا وهذه الصفقة تساعد في ربط أصول الغاز بأوروبا وتحويل مصر لمركز إقليمي ".

ولفت معتز عاطف :" هناك تكامل بين مختلف الوزراءات من اجل تسهيل دخول سفن تغييز الغاز الطبيعي ".