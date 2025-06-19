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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: أسعار البترول ارتفعت 12% في 48 ساعة بسبب حرب إيران وإسرائيل

إيران
إيران
أسامة علي

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الوطن العربي عاش 7 أيام مؤلمة بسبب الحرب الإيرانية الاسرائيلية والأضرار الاقتصادية تظهر دائما متلاحقة، قائلا: "مفيش أي حرب إلا ولها أضرار اقتصادية مباشرة على الدول المتحاربة ثم المحيط ثم العالم الأوسع".

وأشار مصطفى بدرة، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنه حتى الان لم نتعافى من الحروب في المنطقة والحرب الروسية الاوكرانية، مشددا على أن العالم ما زال متأثر من جائحة كورونا، ولا احد يعلم موعد انتهاء الحرب الاسرائيلية الايرانية.

سحب الرعايا

ولفت إلى أن سحب الرعايا الأوربيين والامريكان من المنطقة يؤثر على الوضع ويؤكد امتداد الحرب.

وشدد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن أثر الحرب الايرانية الاسرائيلية ظهر فورا حيث ارتفعت أسعار البترول 12% في 48 ساعة من انطلاق الحرب، موضحا أن الحرب الدائرة لها أضرار على التضخم وارتفاع الاسعار التي ليس لها حصر، وانتاج المصانع عالميا تتراجع وحركة النقل العالمية تتأثر وسلاسل الامداد وهذا يؤدي لتباطؤ وتراجع معدلات النمو العالمية.

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