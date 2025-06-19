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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البترول تواصل استعداداتها لتأمين إمدادات الغاز.. وربط سفينة تغويز جديدة بميناء السخنة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المكثفة لتأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بمنظومة الغاز، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية، وذلك وفقًا لما أوردته قناة “العربية” نقلًا عن بيان رسمي صادر عن الوزارة.

جولة تفقدية لوزير البترول بميناء العين السخنة

وفي هذا السياق، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة ميدانية بميناء العين السخنة، تفقد خلالها أعمال تجهيز سفينة التغويز الجديدة "ENERGOS ESKIMO"، والتي يُجرى إعدادها للربط قريبًا على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة لزيادة مرونة وكفاءة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد الوزير خلال الجولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، وتحقيق التنوع في مصادر الإمداد، بما يواكب الارتفاع في الطلب المحلي، خاصة من جانب محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية الحيوية.

"ENERGOS ESKIMO" ثالث وحدات التغويز في منظومة الطاقة

وأشار بيان الوزارة إلى أن سفينة "ENERGOS ESKIMO" تُعد ثالث وحدة تغويز ضمن المنظومة المتكاملة التي تعتمد عليها الدولة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغويزه ثم ضخه في الشبكة القومية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الإضافة الجديدة في زيادة المرونة التشغيلية للمنظومة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي تقلبات في الإمدادات أو الطلب.

الاستعداد للتحديات الإقليمية وتعزيز الاستدامة

 وهذه الخطوات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالطاقة، من خلال استراتيجية متكاملة تركز على تنويع مصادر الحصول على الغاز، وضمان استدامة تدفقاته إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في أوقات الذروة وارتفاع الاستهلاك.

ويؤكد هذا التحرك حرص وزارة البترول على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي، بما يتماشى مع خطط الدولة للنمو والتنمية المستدامة.

وزارة البترول والثروة المعدنية إمدادات الغاز الطبيعي ميناء العين السخنة

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