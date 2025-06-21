لا تخفيف أحمال.. بشرى من وزارة البترول بشأن التيار الكهربائي

أكد معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن الدولة عملت منذ شهور على تأمين احتياجات ادلولة من الغاز الطبعي لمنع تخفيف الأحمال في فصل الصيف .

وقال معتز عاطف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمنا بعدة إجراءات لتوفير الغاز الطبيعي ومنها عودة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي ".



وتابع :" عملنا على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ولدينا فجوة بين ما يتم إنتاجه من الغاز وحجم الاستهلاك ونعمل على سدها ".

واكمل معتز عاطف :" تعاقدنا على سفن تغييز الغاز الطبيعي تمهيدا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي ".