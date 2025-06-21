البترول: سفن التغييز الـ 3 تجنبنا حدوث أزمة كهرباء في الصيف

أكد معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن العمل بدأ منذ عدة أشهر لجلب سفن تغييز الغاز الطبيعي، بأسعار وكميات مناسبة.

وقال معتز عاطف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “كل سفينة تغييز لها مواصفات خاصة، وتحتاج إلى تعديلات مخصصة في الميناء التي ترسو فيها”.

وأضاف معتز عاطف: "أصبح لدينا 3 سفن تغييز للغاز الطبيعي في مصر، والسفينة الرابعة في الطريق، ونحجنا في الحصول على أفضل العروض لسفن التغييز الثلاثة".

وأكمل معتز عاطف: "تعاقدنا على سفن تغييز الغاز الطبيعي؛ تمهيدا لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي“، مضيفا: ”السفن الـ 3 لن تسمح بحدوث أزمة كهرباء في الصيف".

وأكد معتز عاطف: "استعددنا مبكرا لمنع حدوث تخفيف أحمال في الكهرباء، وكان هناك تكاملا بين مختلف الوزراءات؛ من أجل تسهيل دخول سفن تغييز الغاز الطبيعي".