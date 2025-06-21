أعلن الإعلامي أحمد موسى، استضافته لحسام الغمري يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حسام الغمري هيشرح منظومة عمل جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقة التنظيم الدولي بأجهزة استخبارات ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا من غير جيشنا مكناش هنبقى موجودين، والجيش المصري إنحاز للشعب المصري في 2013 ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية كانوا عايزين يعملوا جيش موازي مكان القوات المسلحة ودول خونة وعملاء ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإخوان كانوا عايزين يعملوا تنظيم وميليشيات مسلحة زي اللي موجودة في سوريا ".