أخبار التوك شو: الوزراء يوجه رسالة طمأنة للمواطنين.."على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:



لا يوجد أي أزمة أو تأخر.. الوزراء يوجه رسالة طمأنة للمواطنين

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، :"لا توجد أي أزمة أو تأخر وعدم استجابة لفتح مستلزمات دولارية أو أي سلع، متابعا: لدنيا تأمينات في ظل ما يحدث الآن".





بسبب الغاز الطبيعي.. قرار عاجل من رئيس الحكومة بشأن المصانع المتوقفة

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية.





الوزراء يكشف عن توجيه عاجل للرقابة النووية بسبب الحرب

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأموال الساخنة تتأثر بأي أزمة، مضيفا أن هذا الأمر لا يقلقنا وتعود الأموال الساخنة بعد هدوء الأوضاع.





أسامة الأزهري يطلق منصة الأوقاف الرقمية.. لتجسيد الخطاب الديني الوسطي

أطلق الدكتور اسامة الأزهرى منصة وزارة الاوقاف الرقمية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات والتى تعتبر نقلة نوعية في التواصل مع الجمهور، وتيسير الوصول إلى الخطاب الديني المعتدل .





15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل

حقق برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعى على مدار الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية يوم الجمعة.





الحكومة: نرصد التداعيات الاقتصادية على مصر نتيجة الأحداث الجارية

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.





أرعب إسرائيل| سمير فرج يكشف مفاجآت عن الصاروخ الإيراني فتاح 1.. فيديو

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن صاروخ "فتاح" هو صاروخ فرط صوتي إيراني لا يُقهر، موضحًا أنه أسرع من الصوت ويبلغ سرعته الابتدائية 5 ماخ، بينما تصل سرعته خارج الغلاف الجوي إلى 15 ماخ، وهو إيراني المنشأ بالكامل.سمير فرج: الغرب يصف النووي الباكستاني بـ القنبلة الإسلامية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الغرب أطلق على السلاح النووي الذي طوّرته باكستان اسم "القنبلة الإسلامية"، وذلك في إشارة إلى الهوية الدينية للدولة التي امتلكت هذا النوع من السلاح للمرة الأولى في العالم الإسلامي.





سمير فرج: صاروخ فتاح الإيراني سلاح فرط صوتي يتحدى أنظمة الدفاع الجوي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن صاروخ "فتاح" الذي كشفت عنه إيران مؤخرًا يمثل تطورًا نوعيًا في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية، مشيرًا إلى أنه صاروخ إيراني الصنع بالكامل يتمتع بقدرات خارقة تجعله من الصعب اعتراضه ولا يقهر.

