لا يوجد أي أزمة أو تأخر.. الوزراء يوجه رسالة طمأنة للمواطنين

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، :"لا توجد أي أزمة أو تأخر وعدم استجابة لفتح مستلزمات دولارية أو أي سلع، متابعا: لدنيا تأمينات في ظل ما يحدث الآن".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة المصرية لديها تأمين لاحتياجاتها لفترة طويلة ولكن في حالة حدوث سيناريوهات أسوأ من الحالي سيكون هناك تامينات وتصرفات مختلفة، ونعمل دائما على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع.

وشدد على أننا سيكون لدينا خطط استباقية وخطط تنفيذية واضحة تحسبا لأي تطور قد يحدث، متابعا: وجهت الوزراء بوضع سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل.