الحكومة: نرصد التداعيات الاقتصادية على مصر نتيجة الأحداث الجارية

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد الحمصانى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الهدف من الاجتماع اليوم هو رصد التداعيات الاقتصادية على الدولة المصرية نتيجة الأحداث الجارية ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل.

ضمان توافر السلع

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة ضمان توافر السلع الغذائية والبترولية وكل ما يحتاجه المواطنون خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه تم توجيه كل وزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة للاحداث الجارية.

وأشار الحمصانى إلى انه فى الوقت الحالى لا يوجد تخفيف لأحمال الكهرباء، وما يحدث اعطال نتيجة الجهد الزائد على الشبكات ويتم التعامل معها بشكل فورى وإزالتها.