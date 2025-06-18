الحكومة: التعامل بشدة مع إي طرف يرفع الاسعار نتيجة الصراع الإيرانى الإسرائيلى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، آخر تفاصيل افتتاح المتحف الكبير بعد إعلن تأجيل الافتتاح الأسبوع الماضى نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى له، نقلته “اكسترا نيوز”، الحكومة مستعدة لافتتاح المتحف بكامل الإجراءات المطلوبة،معقبا:" نأمل أن يكون افتتحا المتحف أن يكون فى الربع الأخير من هذا العام خلال الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر طبقا للمعتطيات".

رفع الاسعار

وحذر مدبولى المصنعين والمنتجين أو أى طرف من رفع الاسعار نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران قائلا:" العملة مستقرة ومستلزمات الإنتاج متوفرة وعلى كل المصانع العمل بكامل طاقتها".

وتابع مدبولى: سيتم تشكيل لجنة خاصة بالأسواق واستقرارها، والدولة ستتعامل بمنتهى الضد ضد أى طرف يحاول خلق ازمة فى الأسعار".

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