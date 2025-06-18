الحكومة: تكليف الوزراء بإعداد سيناريوهات للعمل حال استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم المتابعة والاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تحدث نتيجة الصراع الإيرانى الإسرائيلي.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتنقله “إكسترا نيوز”، أنه تم توجيه كل الوزراء بتجهيز سيناريوهات للتعامل مع أسوأ الظروف، كل وزير فيما يخصه.

استقرار الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة ستعمل على استقرار الأسواق والاستقرار الداخلي مهما طال أمد الصراع.

وأوضح مدبولي، أنه سيتم اتخاذ خطوات داخلية حال طول أمد الصراع بين إيران وإسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حذر من كثيرا من الصراع بين إيران وإسرائيل وتبعاته التى قد تصل إلى حرب إقليمية شاملة.

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