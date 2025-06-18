مدبولي: الجهات الأمنية تضع خططها للسيناريوهات المختلفة للصراع الإسرائيلي الإيراني

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه وفرة مستلزمات الإنتاج يعنى دوام استقرار الأوضاع.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتنقله “إكسترا نيوز”، تم توجه كافة الوزراء لإعداد خطط، للتعامل مع السيناريوهات المختلفة نتيجة الصراع الإسرائيلى الإيرانى.

المشروعات الربط مع السعودية

وأضاف مصطفى مدبولى، أنه توجد متابعة يومية لمشروعات الربط مع السعودية وكذا توفير الإحتياجات والأولويات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، الجهات الأمنية تضع خطط مختلفة إيضا للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة للصراع الإسرائيلى الإيرانى.

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