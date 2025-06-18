الوزراء يكشف عن توجيه عاجل للرقابة النووية بسبب الحرب

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأموال الساخنة تتأثر بأي أزمة، مضيفا أن هذا الأمر لا يقلقنا وتعود الأموال الساخنة بعد هدوء الأوضاع.



وأضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هيئة الرقابة النووية لديها توجيه بمتابعة أي مشكلة نووية في هذا الصراع، وطلب منها عمل تقرير عن هذا الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، متابعا أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية- الإيرانية على الشأن الداخلى.



وأكد أنه: «حتى الآن الأمور مستقرة وهناك تأمين للاحتياجات الدولارية أيضا لكل الاعتمادات المطلوبة، والدولة والمواطنون معًا وخطوات الدولة المصرية ستكون استباقية».

اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان نعمل على كل السيناريوهات بكل تعقيداتها، مضيفا أن كل تصعيد في الحرب من شأنه التأثير علينا ولدينا خطوات استبقاية.



وتابع مدبولي، أن لا توجد أي أزمة لأي طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج لكل السلع ، وتشكيل لجنة الازمات جاء بهدف رصد ومتابعة تطورات الأحداث المرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية بشكل لحظي.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له بمؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن نعمل على ضمان استقرار الأسواق الداخلية حتى لو طال النزاع الإسرائيلي.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن للغاية ويتخطى 6 أشهر، مستدركا أن لدينا مخزونا استراتيجيا آمنا جدا يتجاوز 6 أشهر من السلع التموينية.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن لدينا 3 سفن تغييز في مصر تعمل على تلبية احتياجات البلاد من الطاقة لكل القطاعات وخاصة قطاع الصناعة.



وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نجحنا في تأمين احتياجات الغاز بتواجد ثلاث سفن تغيير على الأراضي المصرية.



وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم تصاعد الانتاج المحلي من الغاز بشكل تدريجي في أغسطس.