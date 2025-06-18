أرعب إسرائيل| سمير فرج يكشف مفاجآت عن الصاروخ الإيراني فتاح 1.. فيديو

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن صاروخ "فتاح" هو صاروخ فرط صوتي إيراني لا يُقهر، موضحًا أنه أسرع من الصوت ويبلغ سرعته الابتدائية 5 ماخ، بينما تصل سرعته خارج الغلاف الجوي إلى 15 ماخ، وهو إيراني المنشأ بالكامل.





وقال اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرأس المدمرة للصاروخ تزن 500 كيلو جرام، ومداه يبلغ 1400 كيلومتر، وقد طوّرته إيران ليصل إلى قلب إسرائيل.

وأضاف أن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، مما يمنحه مدى أعلى من الوقود السائل، مشيرًا إلى أن "فتاح 1" أحدث حالة من الرعب داخل إسرائيل بفضل قدرته على تغيير مساره والمناورة في الغلاف الجوي، مما يجعل استهدافه بالغ الصعوبة.

وأوضح أن الصاروخ لا ينحرف عن هدفه وتمكن من اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، مؤكدًا أن أنظمة "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"السهم" فشلت في اعتراضه، إذ يستغرق دقيقة ونصف خارج الغلاف الجوي قبل أن تكتشفه الرادارات الإسرائيلية، حين يكون الأوان قد فات لاعتراضه.





