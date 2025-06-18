أسامة الأزهري يطلق منصة الأوقاف الرقمية.. لتجسيد الخطاب الديني الوسطي

أطلق الدكتور اسامة الأزهرى منصة وزارة الاوقاف الرقمية الجديدة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات والتى تعتبر نقلة نوعية في التواصل مع الجمهور، وتيسير الوصول إلى الخطاب الديني المعتدل .

قال الأزهرى خلال مؤتمر رئيس الوزراء الاسبوعى أن منصة الاوقاف الرقمية تجسد الخطاب الدينى الوسطى فى الفضاء الرقمى .

وأضاف الأزهرى بأنه من يناير القادم سيتم العمل على تحويل المحتوى المعرفى على منصة الوزارة للذكاء الاصطناعى .

وتابع الأزهرى قائلا : سيتم إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك الأربعاء القادم .

ويعد إطلاق المنصة خطوة غير مسبوقة نحو التحول الرقمي وإثراء المحتوى الفكري الديني القويم وتعزيز الخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من قيادات الازهر والاوقاف .