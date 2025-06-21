البترول: 220 مليون متر مكعب من حقل ظهر في المستقبل

أكد معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي مؤثر .



وقال معتز عاطف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحفار الجديد بدأ في العمل وسيسهم في إدخال 220 مليون قدم مكعب في الفترة المقبلة".



وتابع معتز عاطف :" هناك حزم وحوافز للشركاء من اجل البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر ".

وأكمل معتز عاطف :" وقعنا اتفاقيات مع دولة قبرص على جلب الغاز القبرصي لمعالجة في مصانع الإسالة الخاصة بنا وهذه الصفقة تساعد في ربط أصول الغاز بأوروبا وتحويل مصر لمركز إقليمي ".