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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حادث مؤسف في مدرجات باريس سان جيرمان وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
كريم عاطف

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز بوتافوجو بهدف دون رد.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اندلعت مشاجرة حادة بين جماهير الناديين قبل انطلاق المباراة، تحولت إلى اشتباك جسدي عنيف شارك فيه نحو 25 شخصًا.

وخلال الشجار، تعرض أحد مشجعي بوتافوجو لهجوم عنيف من بعض مشجعي باريس سان جيرمان، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، في مشهد صادم التُقطت له صور توثق لحظات مؤلمة.

وأظهرت الصور لحظة قيام أحد مشجعي الفريق الفرنسي بركل رأس المشجع الساقط على الأرض، فيما ظهر آخر ينهال عليه باللكمات بشكل متكرر، وسط فوضى كبيرة في المدرجات.

ولم تذكر التقارير حتى الان تفاصيل عن حالة المصاب أو ما إذا كانت هناك تدخلات من الأمن لاحتواء الموقف، بينما أثار الحادث موجة غضب واسعة بين متابعي البطولة، الذين طالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الملاعب.

باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان بوتافوجو البرازيلي كأس العالم للأندية روز بول

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حادث مؤسف في مدرجات باريس سان جيرمان وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا

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