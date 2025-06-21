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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على حقيقة عروض بنتايج للرحيل عن الزمالك

بنتايج
بنتايج
ملك موسى

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد بشأن تلقي النادي عروضاً لاحتراف المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن اللاعب مستمر مع الفريق، والزمالك لم تصله أي عروض رسمية للحصول على خدمات بنتايج، ومن الصعب التفريط في خدمات أي لاعب من العناصر الأساسية.

وكان الزمالك قام بتفعيل بند شراء محمود بنتايج من سانت إيتيان الفرنسي بعدما انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة في بداية الموسم المنقضي، وقدم مستويات جيدة مع الفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن تعيين جون أدوارد مديراً رياضياً للنادي في الفترة الحالية وسيتولى مسؤولية ملف الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

محمود بنتايج الزمالك الدوري المصري الصفقات

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