بنحافظ عليكم | قرار عاجل في الأهلي يخص اللاعبين قبل مباراة بورتو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو، إغلاق المران الجماعي للفريق اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وينطلق مران الأهلي الجماعي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو إغلاق مران الفريق، حفاظًا على تركيز اللاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء القادم، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.