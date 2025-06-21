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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد
منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد
حسام الحارتي

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، على نظيره الإسباني، في ختام لقاءات دور المجموعات، بنتيجة 30/29، ببطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري في بولندا.

علمًا بأن الشوط الأول انتهى بالتعادل 16/16، قبل أن ينجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بنتيجة 30/29.

وبذلك يتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسي، بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة.

كان قد نجح منتخبنا في تحقيق الفوز في أول جولتين على السعودية والبحرين وحجز تذكرة التأهل إلى الدور الرئيسي.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالي: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من: إسبانيا - مصر - البحرين - والسعودية.

منتخب اليد منتخب مصر بطولة كاس العالم أخبار الرياضة موقع صدي البلد

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