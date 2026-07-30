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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب : بيان مجلس الوزراء عن حادث ميناء دمياط يجسد شفافية الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي

​أكد النائب وليد صلاح التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط يُبرهن على النهج الراسخ للدولة المصرية في الاعتماد على الشفافية والمكاشفة، والتعامل الفوري والمسؤول مع المستجدات والمعطيات كافة بكل كفاءة واقتدار.

دعم الاستقرار الإقليمي 

​وأشار التمامي إلى أن الظروف الإقليمية والتحديات الراهنة تفرض على الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الساهرة على حماية الوطن، وقطع الطريق أمام أي محاولات مشبوهة للزج بمصر في أتون الصراعات أو المساس بستقرارها وأمنها القومي.

​وشدد عضو مجلس الشيوخ على الأهمية البالغة لدور وسائل الإعلام الوطنية في تقديم رسالة توعوية قائمة على الدقة والموضوعية ونقل الحقائق من مصادرها الرسمية الموثوقة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية في تناول القضايا الجوهرية يُعد حائط صد رئيسي لحماية الأمن القومي ومساندة جهود الدولة.

دعم الدولة المصرية

​وحذر النائب وليد صلاح التمامي من مخاطر الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة والنيل من الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن الوعي الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية يظلان الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لعبر هذه المرحلة ودعم مسيرة البناء والاستقرار.

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