الرئيس الإيراني: لن نقبل بتصفير النووي الخاص بنا

رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت على الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون خلال اتصال هاتفي حول الرد الإيراني على العرض الأوروبي المقدم بتحقيق اتفاق نووي مع إيران من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتضمن العرض الأوروبي للتفاوض مع إيران بإن تكون نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني صفر،وهو ما رفضه الرئيس الإيراني بزشكيان مؤكدا لنظيره الفرنسي بإنه لن يقبل بتصفير النووي الإيراني.

وتمسك الرئيس الإيراني بالحق الإيراني الدولي المشروع في تخصيب اليورانيوم من أجل توليد الطاقة،وتخصيب اليورانيوم السلمي ورفض استخدام الحرب والتهديد في سلب الحق الإيراني.

وتوعد الرئيس الإيراني العدو الصهيوني برد حازم،وأشد وطأة حالة استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية العدائية ضد طهران.

في إتجاه آخر فتح الرئيس الأمريكي ترامب باب التفاوض من جديد مع إيران وعرض فكرة لقاء الرئيس الإيراني بزشكيان مع نائبه الرئاسي جي دي فانس من أجل التوصل لاتفاق على الأراضي التركية.