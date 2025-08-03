أمير هشام: هذا اللاعب موهوب لكن ليس له مكان في صفوف الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي خلال الجلسات الأخيرة يبلغ مسئولي النادي بوجود عروض رسمية ستصل إليه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك شعورًا لدى المسئولين بأنه يمارس ضغوطًا لفسخ عقده بالتراضي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: عبدالقادر لم يطلب بشكل صريح فسخ عقده، واللاعب ليس له مكان في الأهلي، وهناك مفاوضات كثيرة معه من جانب نادي الزمالك، وهو يعتبر من أفضل العناصر في مركز الجناح، ويمتلك امكانيات جيدة.

وأضاف: مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز شدّد على عدم الحديث مطلقا على التفاوض مع عبدالقادر، ولم يقدم أي عروض رسمية، ولا يوجد أي أحاديث عن صفقة تبادلية، رغم أن الأهلي مُنفتح على ذلك.

وأكمل: خوسيه ريبيرو لا يُمانع فكرة وجود عبدالقادر في التدريبات، وهناك عدة أندية لديها اهتمام بضمه منها زد وسيراميكا والبنك الأهلي، والأزمة تتمثل في رغبة اللاعب نفسه، والأهلي لا ينوي مطلقا فسخ عقده.

وأشار إلى أن أحمد عبدالقادر لاعب موهوب ويمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، وأتمنى أن يشارك بصفة مستمرة مع أي نادٍ، ولكن هل يتحمل سنة كاملة بدون مشاركة في المباريات، وقد يكون اللاعب مُنتظر مرحلة معينة لحسم مصيره مع الأهلي، في ظل قُرب غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.