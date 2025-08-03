أحمد بلال: تتويج الزمالك بالدوري «صعب».. وهذا هو التشكيل الأفضل للأهلي بالموسم الجديد

أكد أحمد بلال، نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي أبرم صفقات جيدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، مثل تريزيجيه، ومحمد علي بن رمضان، وسيحا، وبيكهام، وزيزو، وهي عناصر مميزة ستفيد الفريق، بالإضافة إلى عودة محمد شريف، ومحمد شكري، والتعاقد مع ياسين مرعي، وعودة أليو ديانج، وتفعيل بند شراء مصطفى العش.

وقال بلال، خلال برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "الأهلي يختار عناصر ذات جودة عالية، بعيدًا عن فكرة الكم، فقد تعاقد مع لاعبين من مستوى مميز، وبعضهم يمتلك إمكانيات تؤهلهم للتطور واللعب على المستوى الدولي".

وأضاف: "مصطفى العش سيكون له دور مع الفريق، وقد يشارك كبديل في بعض المباريات، وعودة أليو ديانج خطوة مهمة لتدعيم الوسط. أما محمد علي بن رمضان فقد أثبت قدراته بشكل جيد في كأس العالم للأندية. الأهلي أضاف عناصر مؤثرة إلى القوام الأساسي للفريق، وأعتقد أن الميركاتو الحالي شهد تدعيمًا قويًا".

وتابع: "من الصعب أن يتوَّج الزمالك ببطولة الدوري في الموسم المقبل، لأن كرة القدم لها معطيات. الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق الأبيض تحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم، خاصةً أن اللعب تحت الضغط يختلف كثيرًا".

واستكمل: "هناك أربعة أو خمسة لاعبين من صفقات الأهلي الجديدة سيتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي، مثل بن رمضان، وشكري، وتريزيجيه، وزيزو، وبيكهام".

كما عرض بلال التشكيل المثالي للأهلي من وجهة نظره، قائلًا: "مصطفى شوبير، محمد شكري، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفى زيزو، محمد شريف.. هذا هو التشكيل الأفضل في رأيي".

وأشار إلى أن النادي الأهلي يمتلك أعلى جودة في مصر، وجميع لاعبيه من نجوم المنتخبات.

وقال عن المدرب الجديد: “خوسيه ريبيرو كان من الصعب تقييمه في بطولة كأس العالم للأندية، لكن الدوري المحلي مختلف، والفريق سيلعب للفوز وبأسلوب هجومي دائم، وهو ما سيكشف كيفية تعامل المدرب مع مختلف الظروف”.

واختتم حديثه: “نترقب مشاهدة ريبيرو وطريقة لعبه في الموسم الجديد، خاصة في ظل الأساليب الدفاعية التي تعتمدها أغلب فرق الدوري. وسام أبو علي كان مهاجمًا قويًا مع الأهلي، ومحمد شريف لا يزال عنصرًا مهمًا في الفريق”.