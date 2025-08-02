مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

أشعل الهضبة عمرو دياب، حفلته بمهرجان العلمين الجديدة، الساعات الماضية وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير.

افتتح الهضبة عمرو دياب، الليلة الثالثة لمهرجان العلمين 2025، في حفل ساهر في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة.

ظهر عمرو دياب، في حفل مهرجان العلمين بإطلالة كاجوال شبابية، إذ ارتدى بنطال أسود اللون وتيشيرت كت.

وبدأ عمرو دياب، حفل مهرجان العلمين، بأغنية خلينا ننبسط، التي تفاعل معها الجمهور، تبعها بأغنية خلينا ننبسط، ثم قدم أغنية وياه الحماسية، قبل أن يبدأ بغناء ألبومه الجديد.

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