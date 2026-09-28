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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: أرفض نغمة خايفين على صلاح ومش خايفين على لاعبي المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

رفض الإعلامي محمد طارق أضا الادعاءات بوجود مخاوف من مشاركة محمد صلاح على النجيل الصناعي، مع عدم الخوف على باقي لاعبي المنتخب المحترفين، أمثال عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.


وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مش عاوز نغمة إحنا خايفين على صلاح وعبد المنعم، مش خايفين على مرموش ولا حمزة».


وأضاف: «إحنا خايفين على كل اللاعبين، لكن في لاعبين طبيًا ممنوعين إنهم يلعبوا على "ترتان" نجيل صناعي».


وأتم: «السؤال هو: عبد المنعم جاء للمعسكر من أجل لعب مباراة جنوب أفريقيا الودية، أم سنتفاجأ برحيله إلى نيس خلال الأيام المقبلة؟».


وكان منتخب مصر قد أعلن استبعاد الثنائي محمد صلاح ومحمد عبد المنعم من رحلة الفراعنة لملاقاة جنوب السودان، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

محمد صلاح عمر مرموش منتخب مصر اخبار الرياضة

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