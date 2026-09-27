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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يبحث عن مصالحة الجماهير أمام جنوب السودان بعد تعثر أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو مصطفى

يبحث منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، عن مصالحة الجماهير المصرية عندما يواجه جنوب السودان، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

حسام حسن يسعى لمصالحة جماهير الكرة المصرية

 

وكان منتخب الفراعنة قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة الافتتاحية للتصفيات التي أقيمت مساء الجمعة الماضية بالقاهرة، في نتيجة أثارت حالة من القلق بين الجماهير، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة للمنتخب بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه خلال مباريات كأس العالم.

ولم تقتصر حالة الجدل على النتيجة فقط، بل امتدت إلى طريقة إدارة المباراة من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب مستوى بعض اللاعبين، وهو ما وضع المنتخب أمام ضرورة تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

ووصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مصر إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، استعدادًا للمباراة، حيث استغرقت رحلة السفر من مطار القاهرة نحو خمس ساعات.

وكان في استقبال البعثة السفير حازم ممدوح فوزي، سفير مصر لدى جنوب السودان، بينما يترأس خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة الفراعنة.

ويأمل حسام حسن في حصد النقاط الثلاث الأولى بالتصفيات، وتصحيح المسار فنيًا، ومنح الجماهير دفعة جديدة من الثقة قبل استكمال مشوار التصفيات، خاصة أن منتخب جنوب السودان خسر في الجولة الأولى أمام مالاوي بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر حسام حسن جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية

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