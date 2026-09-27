بأكثر من 15 مركبة عسكرية .. جيش الاحتلال يقتحم ريف القنيطرة

أفاد التليفزيون السوري بأن قوات إسرائيلية داهمت وفتشت منازل مدنيين في بلدة كودنة بريف القنيطرة، بعد تقدمها إلى المنطقة بأكثر من 15 مركبة عسكرية.

جدير بالذكر أن إسرائيل، منذ سقوط النظام السابق، تنفذ اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وتحتل جزءًا منها.

وفيما اتخذت سوريا خيارًا دبلوماسيًا ولجأت إلى الحوار مستعينة بالدول الصديقة، حيث تعمل على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الموانئ السورية.

وذكرت مصادر سورية أن هناك مشروعًا استراتيجيًا لمد أنبوب نفط من حقول النفط العراقية إلى الموانئ السورية، بما يسهل عمليات التصدير ويجنب المرور عبر مضيق هرمز.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد دعا إسرائيل- في وقت لاحق- إلى تغيير سياساتها، لأنها تخلق المزيد من المشكلات بحجة الأمن، مشددًا على أن أفضل طريقة لإسرائيل لإقامة علاقات مستقرة مع جيرانها هي الاحترام والتعاون الاقتصادي.