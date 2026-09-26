سوريا .. جيش الاحتلال يطلق النار بإتجاه قرية طرنجة بريف القنيطرة

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في حرش طرنجة أطلقت النار في الهواء باتجاه قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وفي وقت لاحق توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة الرفيد بريف القنيطرة حيث قامت بعمليات قطع طرق وإقامة حواجز، بغرض التنكيل بالمواطنين.

كما قامت القوات المحتلة بمداهمة عدد من المنازل للمواطنين السوريين، في عمليات ليس لها إلا مبرر الغطرسة والقوة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية ، مناطق متعددة في ريف درعا الغربي جنوب سوريا عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة، ودون أن تسفر تلك الاعتداءات العسكرية المباشرة عن وقوع أي إصابات بشرية بين المدنيين.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي موقعين رئيسيين في واديي عابدين والرقاد بالتزامن مع استهداف مكثف لأطراف قرية جملة الواقعة ضمن نطاق منطقة حوض اليرموك.