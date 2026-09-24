سوريا .. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار في محل بمدينة نوى

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار مجهول في محل تجاري في مدينة نوى بدرعا السورية.

وفي وقت لاحق ، أفادت كالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات متواصلة في محيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وسط تحذيرات من الاقتراب من موقع الانفجارات بسبب استمرار الخطر في المنطقة.

ونقلت الوكالة السورية عن الدفاع المدني في حلب أن الانفجارات وقعت في مستودع للذخيرة بأحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس، مشيرة إلى أن استمرار الانفجارات أعاق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، ما تسبب في صعوبة مباشرة عمليات الإغاثة.



وحذر قائد عمليات الدفاع المدني في حلب المدنيين من الاقتراب من منطقة الانفجارات، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى الموقع طالما استمرت الانفجارات.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب استنفار كوادرها للتعامل مع التطورات، كما أقدمت على قطع طريق حلب–دمشق والطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات، بهدف إبعاد المدنيين وتأمين المنطقة أمام فرق الطوارئ.